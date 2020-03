Squillo in via dei Tigli, denunciate dalla polizia

Vanno avanti i controlli della polizia di Viareggio volti a garantire il rispetto delle norme di comportamento legate all’emergenza coronavirus continuano senza interruzione di sorta.

Nella giornata di ieri sono stati fermati sia automezzi che persone a piedi, raccogliendo circa 100 autodichiarazioni.

Successive verifiche espletate dal personale di polizia hanno permesso di accertare la violazione delle norme contenute nel suddetto decreto da parte di 9 delle persone controllate, in quanto non rientranti in nessuna delle ipotesi di spostamento esplicitamente autorizzate.

Per questi motivi sono state elevate a loro carico le contestazioni relative all’aritcolo 650 del codice penale con i più svariati ed improbabili motivi, quali fare la spesa nei pressi del mare, motivi straordinari senza fondamento e, situazione più inquietante, è rappresentata dal fatto che tra gli indagati rientrano due transessuali di origine brasiliana “in piena attività” sul viale dei Tigli.

In tale direzione saranno intensificati i controlli in pregiudizio di prostitute e clienti, potendosi configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica, che prevede la reclusione.