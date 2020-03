Al supermercato in coppia o in famiglia: 15 denunce a Viareggio

Anche nella giornata di ieri (19 marzo) e, in modo sempre più mirato, sono stati effettuati numerosi controlli da parte del commissariato di polizia di Viareggio con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme anti contagio.

Nel dettaglio, solo ieri sono state controllate più di 30 persone e, per 15 di queste è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria ex articolo 650 del codice penale poiché colte fuori dalla propria abitazione in circostanze non autorizzate dal decreto del 9 marzo.

Più della metà di queste sono state controllate nelle vicinanze dei supermercati di zona e successivamente denunciate in quanto recatesi a fare la spesa in coppia o addirittura con interi nuclei familiari. O con improbabili motivazioni, quali, ad esempio che nel supermercato più vicino alla propria abitazione non vi erano i prodotti che cercavano.

Da un esame dei controlli è emerso, poi, che in alcune zone cittadine più di altre, tra le quali Darsena, Varignano ed ex Campo D’aviazione, sono state elevate il maggior numero di contestazioni.

Per questo motivo, nelle prossime settimane – specie nel weekend – i controlli saranno ulteriormente intensificati anche con posti di controllo nelle principali arterie stradali e autostradali.

L’appello del sindaco