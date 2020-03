“Andiamo a comprare cocaina”: fermati e denunciati dalla Finanza

La giustificazione per spostarsi? Acquistrare una dose di cocaina a Viareggio: denunciati tre lucchesi.

È quello che si sono sentiti rispondere, increduli, i militari della Guardia di finanza di Pisa nel corso di un controllo sull’Aurelia ad un’auto con a bordo, oltre al conducente, due passeggeri.

I tre erano sprovvisti anche del modulo di autoceritifcazione e, quando la domanda è stata ripetuta, hanno ribadito comn convinzione di essere usciti per acquistare una dose di cocaina.

Il fatto è avvenuto nelle vicinanze della pineta di Migliarino, nel tardo pomeriggio di ieri. Gli accertamenti hanno consentito di identificare i tre passeggeri, tutti lucchesi, uno dei quali aveva anche l’obbligo di dimora nel proprio domicilio, per un furto precedentemente commesso a Lucca.

La cocaina, appena acquistata, è stata consegnata ai militari e sequestrata. I tre sono stati segnalati alla prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciati per l’ormai noto articolo 650 del codice penale, con la consolazione di aver detto la verità ed aver evitato almeno la segnalazione per la falsa autocertificazione.