Una vera e propria mattanza: 4 capre uccise, 2 scomparse e una sola scampata all’assalto. L’indiziato principale della strage di ovini è ancora una volta il lupo. Un cane ibrido? Non è dato sapere anche se il proprietario e il Comune hanno pochi dubbi: è opera di un lupo o di un branco di lupi.

L’episodio è successo a Mologno, nel comune di Barga, dove il proprietario questa mattina (20 marzo) ha avuto un pessimo risveglio. Nel suo orto, dove si trovavano anche galline e conigli, le capre sono state sbranate, alcune sparite: solo una è rimasta in vita.

Non è il primo episodio del genere che si registra in Valle del Serchio, ma per Mologno è un fatto singolare.