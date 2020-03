Castelnuovo, nessun nuovo caso di coronavirus

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOOggi nessun nuovo caso di contagio. Si attendono gli esiti dei tamponi effettuati nelle ultime ore dall’Azienda ASL.Ordinanza del Sindaco Tagliasacchi per limitare le uscite da casa. Chiusi parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri. Limitazioni anche agli spostamenti. Nuovo servizio di supporto alla cittadinanza. Pronto intervento per guasti elettici e idraulici con una semplice telefonata al Centro Operativo Comunale. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.