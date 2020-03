Con tutta la famiglia a Campo di Marte: denunciato dalla polizia

Ancora controlli sul rispetto del decreto da parte della polizia e nuove denunce sul territorio del comune di Lucca.

Tra le varie persone controllate, alcuni continuano a mostrare atteggiamenti di superficialità. Tra questi un uomo, di origine marocchina, che oltre a violare le disposizioni accompagnando la moglie a Campo di Marte per una visita medica, è stato denunciato anche per abbandono di minori. L’intera famiglia (marito, moglie e due minori di 3 e 6 anni) si è inizialmente presentata all’ingresso della struttura. Gli addetti all’ingresso, però, li hanno informati che l’accesso era consentito soltanto ai pazienti in visita. Ciò nonostante, l’uomo è tornato dopo pochi minuti insieme soltanto alla moglie pretendendo di entrare. L’addetta all’ingresso ha chiamato le volanti, che hanno denunciato l’uomo per violazione delle norme anti diffusione e abbandono di minori. I bambini, infatti, erano stati lasciati in macchina, a circa 200 metri di distanza, con i finestrini abbassati a metà.

Un’altra coppia è stata denunciata perché da Capannori ha ritenuto di dover fare la spesa a San Filippo. Padre e figlio sono stati denunciati perché si volevano recare insieme a fare la spesa. Il padre si è giustificato dicendo che non si fidava di dare i soldi al figlio.

Infine sono stati denunciati i classici due ragazzi che, presi dalla noia, hanno deciso di fare un giro in macchina.