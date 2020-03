Fondazione Fratini regala disinfettanti per auto alla polizia

Il questore di Lucca ha espresso oggi (20 marzo) profonda gratitudine alla Fondazione onlus Fiorenzo Fratini, impegnata in diversi progetti di assistenza agli disabili, per la donazione di disinfettanti per le auto che saranno distribuiti tra le volanti della questura, dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi e le pattuglie della polizia stradale.