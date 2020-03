Si lavora all’ex ospedale Campo di Marte di Lucca per attivare le 72 nuove postazioni di terapia intensiva per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Le operazioni sono in fase avanzata e oggi (21 marzo) il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha effettuato un sopralluogo, dopo aver consegnato 200mila mascherine all’Asl.

Rossi ha visitato anche il vecchio pronto soccorso Santa Chiara di Pisa, dove si stanno allestendo 30 nuovi posti letto di terapia intensiva

Dopo il sopralluogo a Santa Chiara, il presidente ha raggiunto la Cittadella della Salute Campo di Marte di Lucca, dove – ha spiegato – “stiamo lavorando a pieno ritmo per 72 nuovi posti letto Covid”.