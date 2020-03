Comune di Lucca, servizi online e via Skype

Palazzi chiusi, servizi aperti. È questo in estrema sintesi il motto che descrive il funzionamento del Comune di Lucca durante l’emergenza coronavirus. Seguendo le disposizioni di legge i palazzi del Comune sono chiusi per ridurre al minimo spostamenti di utenti e dipendenti, evitare che negli ambienti possano verificarsi assembramenti e ridurre così al minimo i rischi per tutti. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 il centralino VoceComune 0583 4422.

La polizia municipale è attiva per segnalazioni, informazioni e richieste d’intervento al numero 0583 442727. Per prenotazione di appuntamenti dalle ore 8 alle 18 al numero 0583 442712 oppure all’indirizzo centraleoperativapm@comune.lucca.it

Il centro operativo della Protezione Civile è attivo 24 ore su 24 per fornire aiuto e supporto alle persone in quarantena al numero 0583 409061.

Servizi demografici – denunce di morte dal lunedì al venerdì allo sportello dalle 9 alle 12. Per le denunce di nascita telefonare al n. 0583.442857; per carte di identità urgenti telefonare al numero 0583.442851.

Uffici dotati di servizi Skype:

Urp: Ufficio relazioni con il pubblico, Informagiovani, Informadonna.

Anagrafe e stato civile: Ufficio anagrafe carte di identità, Stato civile

Tributi: Ufficio Imposta di soggiorno, Ufficio Imu Tasi, Ufficio tecnico/Aree Fabbricabili (a partire dal 24 marzo). Funzionario Responsabile su appuntamento.

Edilizia pubblica: Ufficio edilizia pubblica, Ufficio edilizia scolastica e sportiva, Ufficio strade progettazione, Ufficio strumenti urbanistici, Ufficio strade manutenzione.

Cultura: Cultura eventi e istituti culturali e Biblioteca Agorà.

Tutti gli orari e indirizzi Skype sono disponibili sul sito web del Comune di Lucca seguendo il percorso homepage > emergenza coronavirus