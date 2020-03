Covid-19, primo caso anche a Gallicano

Coronavirus, si allarga il contagio. Dopo il primo caso a Castiglione di Garfagnana, primo tampone positivo anche nel comune di Gallicano.

A darne notizia è il sindaco David Saisi: “Oggi è stato registrato il primo caso positivo a Gallicano. Ringrazio la famiglia che ha già comunicato gli esiti del tampone. A loro va tutta la nostra vicinanza, un grandissimo abbraccio. Ho sentito la persona in questione al telefono e mi ha detto che al momento sta bene: gli è passata la febbre, la tosse quasi. Contrarre il coronavirus non è una colpa, dobbiamo dimostrargli la nostra vicinanza”.

“Non invadete i numeri dei medici di base – prosegue Saisi -, aspettate le analisi dell’Asl. Il primo positivo non ci deve gettare nel panico e nella paura, non cambiano le cose: restate a casa“.

Nel pomeriggio la figlia aveva scritto un post su Facebook: “Ci tengo a comunicarvi che stamani il mio papà è risultato positivo al tampone del coronavirus. È stato effettuato il tampone anche alla mia mamma, la risposta è stata incerta ma ci teniamo a precisare che entrambi sono in quarantena dall’8 marzo e che, l’unica ad aver avuto contatti con loro in questo periodo sono io. Voglio aggiungere anche che, in modo preventivo, mi ero già messa in ‘autoquarentena’ da una settimana. Ad oggi stiamo tutti bene e porteremo a termine la nostra quarantena pregando che tutto abbia un lieto fine. Grazie”.