Un cornicione crollato all’improvviso e finito in strada, dove per fortuna non stava passando nessuno. E’ accaduto nella serata di ieri (20 marzo) in pieno centro storico a Lucca.

Il cedimento è avvenuto in via degli Asili: un grosso pezzo di cornicione si è distaccato ed è precipitato su un’auto in sosta, finendo anche sul selciato in frantumi.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca per la valutazione del danno e la messa in sicurezza dell’area al di sotto del crollo.