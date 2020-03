Donate mascherine agli agenti della stradale

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere mostrano un valore umano altissimo.

Anche la Versilia non è da meno e una ditta di Pian di Mommio, la Soveco, nella persona dell’amministratore Nicola Bonuccelli, ha deciso di contribuire alla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia donando alla polizia stradale di Lucca, Bagni di Lucca e Viareggio una fornitura di mascherine protettive per le esigenze delle pattuglie impegnate quotidianamente nell’attività di contrasto e limitazione della diffusione del Coronavirus