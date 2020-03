In viaggio senza motivi, 10 denunciati in Garfagnana

In piena emergenza coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana, oltre all’attivazione del centro operativo intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana, ha potenziato in maniera continuativa il servizio di polizia locale gestito in forma associata.

Il bilancio della settimana dell’attività di pattugliamento si chiude con oltre 300 controlli su tutto il territorio. Oltre alla verifica dei requisiti per la circolazione ai soggetti che transitano per necessità, si è proceduto anche a controlli giornalieri presso gli esercizi commerciali autorizzati a svolgere attività per verificarne l’applicazione delle norme igienico-sanitarie, di vendita e ingresso regolamentato dal rapporto “1 dentro 1 fuori” e riscontrandone un generalizzato rispetto.

Tra i controlli effettuati rientrano nove casi di infrazione dell’articolo 650 del codice penale per aver circolato senza valido motivo dichiarato nell’autocertificazione e un caso di infrazione dell’articolo 496 per falsa dichiarazione.

Il stretto coordinamento con le altre forze dell’ordine i servizi di controllo e posto di blocco si svolgono a rotazione in tutti i Comuni e frazioni del territorio di competenza.

Il sevizio di polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana è attivo sul territorio tutti i giorni compresi i festivi nella seguente modalità: nei giorni feriali dalle 7 alle 19, raggiungibile al numero 0583/644949, nei giorni festivi dalle 7 alle 19 raggiungibile ai numeri di pattuglia sede Castelnuovo di Garfagnana 3293814001 – pattuglia distaccamento Piazza al Serchio 3346040160, fuori dall’orario di servizio si fa riferimento al centro operativo intercomunale (Coi).

Le pattuglie vigilano sul territorio per i propri compiti di istituto e per il rispetto delle disposizioni per l’emergenza Coronavirus con attività di sorveglianza in tutti i Comuni componenti escluso Gallicano e compreso Vagli Sotto.