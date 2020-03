Lucca, 13 nuovi casi positivi di coronavirus in un giorno

Era previsto e purtroppo l’aumento di casi a Lucca sembra confermato dai dati. Soltanto nel comune capoluogo, infatti, si sono registrati 13 nuovi casi di persone risultate positive al tampone per il coronavirus.

Un numero importante, che non si era ancora registrato dall’inizio della diffusione dell’epidemia nella nostra provincia. Stando ai dati diffusi dalla Regione e via via raccolti dai vari comuni i nuovi casi nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 58.

La diffusione del virus procede non soltanto nella Piana di Lucca ma in valle del Serchio e in Garfagnana, dove compaiono i primi contagi in territorio finora rimasti esenti da casi, da Bagni di Lucca, a Gallicano fino a Castiglione Garfagnana.