Lucca si sveglia in coda ai supermercati. Nel giorno in cui scattano le ulteriori restrizioni contenute in un’ordinanza del ministero della salute, dovuta anche al triste picco di morti che si è registrato ieri (20 marzo) nel Paese, non è mancato l’assalto ai superstore.

Ancora prima dell’apertura dei supermercati si erano formate code all’esterno un po’ ovunque. Dall’Esselunga di viale Carlo del Prete, a quella di San Concordio. Tanti in coda anche alla Coop di Sant’Anna: carrello al seguito e molti con la mascherina.

Ancora prima delle 8 di questa mattina all’Esselunga di Marlia la fila era lunga quanto tutto il perimetro del supermercato. Scene che si erano già viste negli ultimi giorni ma oggi, forse per il timore di ulteriori provvedimenti restrittivi, in molti sono corsi agli scaffali.