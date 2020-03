Montecarlo, nuovo caso positivo di coronavirus

C’è un nuovo caso positivo di coronavirus a Montecarlo. A darne notizia è il sindaco Federico Carrara.

Purtroppo a Montecarlo dobbiamo registrare un secondo caso positivo al coronavirus. Spero che si riesca a limitare il più possibile il contagio, ma per farlo, ribadisco ancora una volta, ognuno di noi deve metterci impegno ed essere disposto a sacrificare le proprie abitudini, per il bene primario della salute pubblica.

“Rinnovo pertanto – aggiunge – la raccomandazione a restare a casa o quanto meno a spostarsi unicamente per motivi di lavoro, di salute o per le necessità primarie; questo anche in considerazione delle ultime disposizioni contenute nell’ordinanza decreto del Ministero della salute del 20 marzo prossimo che vietano l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici, che vietano lo svolgimento della attività ludica o ricreativa all’aperto, lasciando possibile soltanto lo svolgimento individuale dell’attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona, cercando comunque di limitarne la frequenza“.

“Oltre a queste limitazioni – si avverte -, non è escluso che nelle prossime ore ne vengano attivate altre, mediante ulteriori specifiche ordinanze. Ci troviamo in un momento storico di enorme gravità, con una emergenza dalle proporzioni tragiche, siamo ostaggi di noi stessi e dei nostri comportamenti; possiamo impedire il contagio e la nostra vita tornerà come prima, soltanto se tutti ci atterremo alle regole“.