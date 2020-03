Pietrasanta, in 42 denunciati: ci sono anche minorenni

Tra i 42 denunciati che hanno violato le direttive del decreto #iorestoacasa a Pietrasanta ci sono anche una coppia di ciclisti che stava “scalando” la via per Capriglia, minorenni in scooter che stavano raggiungendo gli amici, vacanzieri che stavano raggiungendo le seconde case ma anche persone che hanno “accompagnato” parenti ed amici dal fornaio quando abitavano a sole poche centinaia di metri e non c’era alcuna ragione plausibile per farlo.

Sono solo alcuni dei casi che la polizia municipale di Pietrasanta coordinata dal comandante Giovanni Fiori rilevati dall’11 al 20 marzo strade cittadine. 809 i controlli effettuati tra persone e veicoli. Quasi 100 al giorno. Un lavoro enorme che si affianca all’attività indispensabile di controllo anche delle attività commerciali e di pattugliamento del territorio in un momento molto delicato dell’emergenza sanitaria.

A renderlo noto è il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti. “La nostra municipale, ringrazio il comandante Fiori e gli agenti a nome di tutta l’amministrazione, sta facendo un lavoro enorme, e non sempre facile, viste anche le non sempre chiare indicazioni del decreto nazionale che hanno creato molta confusione tra i cittadini. – spiega il primo cittadino –. Il decreto non avrebbe dovuto dare alternative o possibilità se non quelle strettamente necessarie. Se nel decreto, e nei successivi chiarimenti, confermi che si possono fare le passeggiate rischi di vanificare lo sforzo del buonsenso e della responsabilità di chi sta a casa e limita molto i suoi movimenti rinunciando a passeggiate o attività sportiva. Come comune ci siamo attenuti, fino a qui, alle direttive del Governo. Chiudere i parchi pubblici, limitare l’attività ludica e sportiva nei pressi di casa e vietare gli spostamenti verso le seconde case sono misure che avrebbero dovuto essere adottate subito. Invece abbiamo atteso di renderci conto che, soprattutto nelle grandi città, quelle regole potevano venire disattese. A Pietrasanta questo problema non si è manifestato. Ci sono stati casi isolati di cittadini ed imprese che hanno disatteso le regole ma nel complesso le misure sono state rispettate e per questo li ringrazio. Continuate così. Restate a casa. E’ l’unico vaccino in questo momento”.

Tra i 42 denunciati ci sono, per cui è in corso la predisposizione degli atti per il deferimento all’Autorità Giudiziaria ci sono minorenni in transito immotivato lungo il comune in bicicletta o ciclomotore per recarsi attraverso i Comuni della Versilia all’abitazione di coetanei, soggetti adulti provenienti da altre Regioni e trasferitisi durante le ultime notti, persone che ne accompagnano altre, giovani – uno dei quali in stato di ubriachezza rintracciati nel centro storico -, ed una coppia di ciclisti partita da Marina per scalare e discendere le strade di Capriglia e Capezzano Monte.

“I controlli – prosegue il primo cittadino – andranno avanti senza sosta. Non ci saranno sconti per nessuno. Se dovete fare delle flessioni o dei piegamenti fateli in casa. Se dovete uscire fatelo solo per le strette necessità. I parchi giochi sono stati chiusi come previsto dal decreto. Evitiamo di mettere a rischio chi oggi veglia su di noi: sanitari, militari e forze dell’ordine, volontari e associazioni. Rispettare le regole”.

Infine una informazione di servizio. Sul sito è in costante aggiornamento la sezione dedicata all’emergenza sanitaria presente nella home page alla sezione News in Evidenza. Nella sezione sono presenti le nuove disposizioni in materia di gestione dell’emergenza, il modulo per l’autocertificazione (scaricabile), l’aggiornamento in tempo reale dalla Toscana, le domande e le risposte, le fonti ufficiali, numerose grafiche da scaricare con le prescrizioni e le raccomandazioni.