Coronavirus, 10 nuovi casi in Garfagnana

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOIl messaggio di cordoglio del Sindaco Tagliasacchi alla famiglia di Carlo Coli. Continuano gli accertamenti sul territorio. Oggi sono emersi 2 nuovi casi di contagio. Il Sindaco risponde al quesito sul concetto di “prossimità” per chi esce di casa per fare attività sportiva. Particolare attenzione alle persone con disabilità fisica e psichica che avranno totale supporto dalle strutture comunali e intercomunali. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.