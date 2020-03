Coronavirus, impennata a Viareggio: c’è la metà dei nuovi casi della Versilia

Contagi da coronavirus, impennata a Viareggio. Sui 28 nuovi tamponi positivi della giornata di oggi (22 marzo) in Versilia la metà sono nel Comune guidato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

A Viareggio, quindi, come ha ricordato il primo cittadino, i positivi sono 56, 14 in più di ieri. 38 sono in cura a casa, 18 in ospedale.

Il sindaco ha voluto ricordare che “dietro ai numeri ci sono le persone, A tutti i malati, in particolar modo della Versilia e di Viareggio, e alle loro famiglie, mando un abbraccio. Vi siamo vicini e a disposizione, se serve, per aiutarvi”.

“Un saluto e un ringraziamento – ha proseguito – anche a quanti lavorano per noi: nei supermercati, nei tabacchi, negli alimentari, nelle case di cura. A chi trasporta le merci”.

Le ordinanze e i decreti, comunque, sulla costa funzionano: come hanno potuto evidenziare le immagini dei droni della protezione civile passeggiata, marine e viali a mare erano completamente deserti.