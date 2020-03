Coronavirus, morto l’ex presidente della Bvlg Umberto Guidugli

Un altro volto noto vittima del coronavirus. È Umberto Guidugli, 77 anni, notaio di fama e già presidente della Banca della Versilia, Garfagnana e Lunigiana e delle banche di credito cooperative toscane.

Nato a Seravezza nel 1943, con la sua attività nell’associazionismo della Versilia ha contribuito alla crescita della comunità e del territorio. Da Presidente Bvlg è stato sempre vicino ai soci e ha lavorato incessantemente per lo sviluppo della banca, ricoprendo anche il ruolo di presidente della federazione toscana dal 2013 al 2015.

Ha ricoperto numerosi ruoli di primo piano, anche politici. È stato presidente della Comunità Montana dell’Alta Versilia, consigliere comunale di Pietrasanta e presidente della Pro Loco di Querceta. È stato consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Ragghianti.

Tutta la comunità si stringe attorno alla moglie Lucia, alle figlie Elisabetta e Orietta e a tutta la sua famiglia.

Dopo aver ricevuto la notizia il consiglio di amministrazione e la direzione generale, insieme a tutti i collaboratori, esprimono un profondo dolore per la scomparsa dello storico presidente alla guida dell’istituto dal 2003 al 2015.

“Uomo straordinario e di grande cultura – è la nota della Bvlg – ricordiamo in primo luogo la sua passione per l’opera. Con lui Bvlg ha vissuto momenti importanti di crescita legata ai suoi quattro mandati. Un professionista molto amato e stimato, con il suo studio notarile è stato un punto di riferimento per tutta la Versilia e non solo”.

“Umberto – dicono cda e direzione – era una persona di grande cultura e di enorme professionalità. Con la sua morte perdiamo un importante pezzo di storia della nostra banca e della città di Pietrasanta. Se la banca oggi è un’istituzione importante e riconosciuta sul territorio lo deve anche al periodo in cui ha ricoperto la massima carica della banca. È con profondo cordoglio che ci stringiamo attorno alla sua famiglia”.

Fra i primi ad esprimere cordoglio il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini: “Ho appreso la triste notizia della scomparsa del notaio Guidugli – dice – Notizia che mi ha sorpreso ed addolorato. Conoscevo personalmente il notaio anche se non avevamo frequentazioni ma lo salutavo con piacere ogni volta che lo incontravo a Bagni di Lucca dove possiede una casa a Ponte a Serraglio“.

“Persona squisita che amava il nostro territorio – prosegue – dove nei momenti liberi amava trascorrere dei periodi di vacanza, in passato ha collaborato con il comune per la nascita della Fondazione Michel de Montaigne e continuava a collaborarvi. A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale esprimo vicinanza alla famiglia e le più sentite condoglianze”.

Commosso il ricordo dell‘ex primo cittadino, Ettore Neri: “Personalmente ho conosciuto Umberto Guidugli nel 1980, all’insediamento del consiglio comunale di Seravezza nel quale io entravo, a diciannove anni, per la prima volta e dove lui siedeva per svolgere il suo ultimo mandato. Io ero un giovane esordiente e avevo di fronte uomini e donne di grande qualità, che mostravano in ogni gesto, in ogni intervento, in ogni atto e riflessione la loro indiscutibile consapevolezza e rispetto per il ruolo istituzionale che stavano ricoprendo: indipendentemente dalla loro formazione culturale e dal livello di istruzione raggiunto”.

“Umberto, come Mauro Raffi, come Loris Famigli, come il sindaco di allora Paolo Giannarelli – prosegue – e tante altre ed altri: li ascoltavi e imparavi, immerso in una scuola di vita, di civiltà, di rispetto. Con Umberto ho poi avuto la grande fortuna di collaborare e condividere progetti, scelte, intuizioni durante i miei due mandati da sindaco che hanno praticamente coinciso con i suoi da presidente della Bccvlg. Nei momenti di crisi, di bisogno o di “follia creativa” mi è capitato sovente di ritrovarmi nel suo studio notarile, in genere a tarda sera, a proporre la concretizzazione dei miei sogni di amministratore comunale o a chiede consiglio per risolvere qualche problema. Umberto non si è mai sottratto, neanche quando, a malincuore, dovevafrenare gli slanci più arditi”.

“Nel suo studio è nata la prima idea della Fondazione Terre Medicee, lo statuto, la forma snella e con cariche a “costo zero”; il nome stesso della nostra piccola, ardita Fondazione venne in parte condiviso con lui. Nel suo studio si è parlato di come finanziare la folle idea di una tappa del giro d’Italia a Seravezza e fu lui a dirci: “Provateci, noi vi saremo vicini”. Umberto era uomo la cui presenza ti arricchiva, riusciva a trasmettere conoscenza e saggezza anche nei più leggeri momenti conviviali. Al notaio Umberto Guidugli dobbiamo molto, tutti. Una perdita inestimabile per tutti noi”.

Così lo ricorda l’ex sindaco di Seravezza Michele Silicani: “Umberto Guidugli ci ha lasciato. Questo maledetto virus l’ha strappato alla vita – dice – Troppe e tante sono state le occasioni di reciproca amicizia e stima, di momenti e di eventi, di condivisione di idee e di politica. Un esempio per me. Sono estremamente commosso e rattristato. Essere amici veri è un patrimonio unico e inestimabile. Le nostre famiglie lo sono da tre generazioni. Rispetto e stima. Siamo vicini, io e Martina, in questo tristissimo momento, alla Orietta e alla Elisabetta. Preghiamo per la salute di Lucia, che possa superare le serie condizioni in cui si trova. Stasera la Versilia perde un pezzo della sua storia, culturale e umana”.

Così l’assessore Valentina Salvatori: “Un grande dolore ci ha raggiunto – dice – con la notizia della scomparsa del notaio Umberto Guidugli. Persona di grande valore, un punto di riferimento. Un abbraccio commosso a Lucia, Elisabetta e Orietta, che stanno affrontando una prova difficilissima. Un pensiero particolare ad Orietta: cara amica, sei una persona forte e stai lottando come una leonessa, non mollare”.