Coronavirus, un caso anche a Gorfigliano

Un caso di coronavirus anche a Gorfigliano, nel Comune di Minucciano. A darne notizia è lo stesso contagiato, attraverso i profili social della figlia.

“Sto facendo mente locale – dice – e continuerò a farlo per risalire a questo mio contagio. Ad oggi non ho alcuna risposta, dato che ho condotto una vita dettata dalle regole del caso. Per questo vi dico state in casa”.