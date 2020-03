Covid19, i contagi a Montecarlo salgono a 3

A Montecarlo sono saliti a tre i casi positivi al coronavirus.

La conferma arriva dal sindaco Carrara: “Esprimendo tutta la mia solidarietà alla persona colpita ed alla famiglia, rinnovo ancora una volta l’invito a restare a casa ed a spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o per le necessità primarie“.

“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica – aggiunge -, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia su quello regionale, si è ritenuto indispensabile disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, che dovranno mantenere la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro l’una dall’altra. Per le stesse motivazioni, sono state sospese, all’interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, come le operazioni di estumulazione straordinaria”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge -, stante l’approssimarsi della scadenza per il pagamento delle pensioni, comunicheremo gli orari di apertura dell’Ufficio Postale di San Salvatore (quello di Montecarlo centro storico è chiuso), attraverso la app Municipium e la pagina facebook Federico Carrara”.