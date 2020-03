Garfagnana, ecco come accedere al servizio di assistenza psicologica

In piena emergenza coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con l’azienda Asl Toscana nord ovest, ha provveduto all’attivazione di un servizio di assistenza e supporto alla cittadinanza utilizzando la rete degli psicologi volontari della squadra maxi emergenze della Regione Toscana.

Tutte le persone in isolamento volontario e in quarantena saranno contattate direttamente dal Coi Garfagnana e potranno richiedere l’attivazione del servizio di assistenza psicologica e verranno loro fornite istruzioni per il contatto con gli specialisti. In caso di necessità gli interessati potranno altresì contattare direttamente in Coi Garfagnana (telefono 0583/641308 – email coigarfagnana@gmail.com)

Il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi, anche a nomi dei sindaci, ricorda che il centro operativo Intercomunale di protezione civile dell’Unione Comuni Garfagnana è operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, mentre dalle 20 alle 8 è coperto con un servizio di reperibilità, ricordando severamente che ogni cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni emanate dal governo. “Rimaniamo tutti a casa!”.