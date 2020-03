Muore a 38 anni ex addetto alla sicurezza

Un lutto improvviso che ha colpito anche la Valle del Serchio. Il 38enne pisano Tommaso Rovina, ex addetto della sicurezza anche dell’Inside Club, è stato trovato morto nella sua camera di albergo in Austria. Qui si trovava da diversi giorni per eseguire dei lavori per la ditta per la quale operava come elettricista. Si penda ad un malore, con la magistratura austriaca che ha aperto un’indagine disponendo l’autopsia.

Lutto e sconforto anche in Valle del Serchio: “Con immensa tristezza – si legge nel cordoglio dello staff dell’Inside Club – apprendiamo la notizia riguardante un nostro ex addetto alla sicurezza, Tommy Rovina, che purtroppo ci ha lasciato all’improvviso 2 giorni fa. Alla sua famiglia e ai suoi amici più cari vanno le nostre più sentite condoglianze. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Da tutto lo staff dell’Inside Club”.