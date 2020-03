Muore per un malore mentre controlla la fossa biologica

Stava controllando il pozzo della fossa biologica della sua abitazione quando ha perso i sensi, forse a causa di un malore. E’ morto così un uomo di 69 anni di Segromigno in Monte.

Il dramma si è consumato questa mattina (23 marzo) attorno a mezzogiorno in una casa di via Ciabattari. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, l’uomo era uscito di casa per un malfunzionamento delle fogne di scarico.

Si era messo a controllare la fossa biologica ma a quel punto si è sentito male ed è finito nel pozzetto. Qui lo hanno trovato il personale del 118 e i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo aver ricevuto l’allarme.

Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri. Il decesso, è stato spiegato, è stato dovuto a cause naturali. Sono stati infatti inutili tutti i tentativi del personale del 118 di rianimarlo.