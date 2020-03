Spostamenti, cambia ancora il modulo dell’autocertificazione

Cambia ancora il modulo dell’autocertificazione per gli spostamenti, che restano possibili soltanto per motivi di salute, comprovata necessità e motivi di lavoro. Ma dopo l’ultima stretta, viene richiesto ai cittadini di specificare ancora più nel dettaglio i viaggi in auto o anche gli spostamenti a piedi.

In sostanza oltre a quanto già richiesto dovrà essere indicato con precisione anche l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento. Dovranno inoltre essere giustificati dall’assoluta urgenza anche quelli in un altro comune rispetto a quello della residenza.

Scarica qui il nuovo modulo