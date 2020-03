Terapia intensiva, lavori urgenti a impianti e macchinari del San Luca per far fronte all’emergenza

Lavori urgenti agli impianti e macchinari tecnici della terapia intensiva dell’ospedale di Lucca. L’Asl delibera uno stanziamento di 50mila euro per aumentare il livello di sicurezza della strumentazione tecnica in un reparto dove negli ultimi giorni si sta registrando un sensibile aumento dei ricoveri per l’epidemia da Covid9.

Le opere, con carattere di urgenza, sono state affidate a Sat, che come noto è concessionario dei nuovi ospedali toscani. L’azienda deve intervenire per manutenere gli impianti e i macchinari che ora più che mai sono essenziali a garantire le cure ai ricoverati.

Intanto, vanno avanti i lavori per attivare 72 postazioni di terapia intensiva all’ex ospedale Campo di Marte. Sabato scorso hanno fatto un sopralluogo nell’area, oltre ai vertici Asl, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi e il consigliere regionale del Pd Stefano Baccelli il quale ha assicurato che entro questa settimana saranno attivati i primi 12 posti per far fronte all’emergenza.

Un’emergenza i cui numeri sono ormai in costante crescita da giorni in provincia di Lucca, la seconda in Toscana dopo Firenze per numero di contagi.