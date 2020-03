Versilia, correvano fianco a fianco: multati due podisti

Anche due podisti che stavano correndo a Lido di Camaiore ma senza rispettare le nuove disposizioni perché si trovavano fianco a fianco sono stati sanzionati nei controlli della polizia a Viareggio.

In tutto sono finite nei guai nella giornata di ieri altre 15 persone, su un totale di 70 autocertificazioni raccolte dagli agenti del commissariato di polizia.

3 persone sono state, inoltre, deferite alla Prefettura di Lucca perché trovate in possesso una di hashish e le altre due di cocaina, a Torre del Lago.

Altri nei pressi della rotonda della Tuffatrice, circolavano in auto senza valide motivazioni, così come in centro a Viareggio altri ancora , incuranti delle disposizioni vigenti.

A Lido di Camaiore, nella mattinata di ieri sono stati sanzionati due podisti, che correvano, non isolati, ma ad una distanza di pochi cm l’uno dall’altro.

I servizi di prevenzione continuano , incessantemente, su tutto il territorio, anche alla luce delle recentissime innovazioni legislative.