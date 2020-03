Bagni di Lucca, nessun nuovo contagio. Tre in quarantena

Bagni di Lucca, nessun nuovo caso di contagio nel territorio del comune e tre quarantene obbligatorie per contatti stretti con un contagiato. La situazione è quindi di un caso positivo (ricoverato in ospedale) e di tre quarantene, di cui una con scadenza domani 25 marzo e due con scadenza 4 aprile.

“La raccomandazione – dice il Comune – è sempre la stessa, continuare a rispettare le disposizioni dei decreti governativi che sono le uniche che possono rallentare e fermare il contagio. Quello che ci è stato chiesto è un sacrificio enorme, specialmente per il fatto che eravamo abituati alla nostra libertà di spostamenti, ma indispensabile in questo momento difficile”.

“Ieri è stato emesso un nuovo modello di autocertificazione – ricordano da Bagni di Lucc a- per chi si deve spostare che è scaricabile dal sito istituzionale del Comune, utilizzabile per spostamenti all’interno del Comune o fuori per i motivi e le necessità indicate nell’ultimo decreto. Ricordo comunque che in caso di accertamento da parte delle forze dell’ordine gli agenti sono in possesso dei modelli e possono comunque essere compilati al momento”.