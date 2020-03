Cade mentre lavora sul tetto, grave un uomo a Camaiore

Cade dal tetto della sua abitazione, grave un uomo.

Per cause ancora tutte da chiarire un signore, che era a lavorare sul tetto di casa è caduto facendo un volo di oltre 5 metri, propabilmente per la scivolosità delle tegole dopo una notte di temperature sotto lo zero.

Sul posto i sanitari inviati dalla centrale unica del 118 e i carabinieri. Per il soccorso è stato fatto atterrare l’elicottero Pegaso e si valuta il trasferimento all’ospedale di Cisanello visto il codice rosso dell’intervento e i numerosi traumi.