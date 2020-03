Fiamme nei boschi a nord di Pescaglia

Fiamme nel bosco nella zona nord del Comune di Pescaglia, verso il Monte Matanna. L’incendio, di cui ancora non è chiara l’entità, è scoppiato nella serata di oggi (24 marzo).

L’incendio, come afferma il sindaco Bonfanti, pare essere partito dalla zona di Campo all’Orzo e va verso La Parte, una zona già bruciata diverse volte negli anni.

Per l’intervento e per valutare la situazione per arrivare sul posto sono partite le squadre dell’Unione dei Comuni della Mediavalle e i carabinieri forestali.

A monitorare la situazione anche il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti.

Foto di repertorio