Spesa, circolare del ministero conferma: si può andare a quello più vicino

È ufficiale: si può andare a fare la spesa al punto vendita più vicino anche se questo è situato in un altro Comune.

A confermarlo una circolare del ministero dell’interno di questa mattina (24 marzo).

“Stamattina finalmente – commenta il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini – è arrivata una circolare che chiarisce la situazione e sceglie – e per questo ringrazio – di mantenere la logica di stare a giro il meno possibile, reintroducendo il criterio della brevità degli spostamenti. Quindi ci si può recare al punto vendita più vicino a casa o al luogo di lavoro per fare la spesa, anche se questo non è sul territorio in cui si vive. Mi raccomando, si va al più vicino, non a quello che ci piace di più: l’obiettivo del governo è fare in modo che gli spostamenti consentiti siano comunque della durata più breve possibile”.

“Ognuno di noi deve autodichiarare che quello in cui sta andando è il supermercato più vicino a dove si vive – spiega il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio – Quindi dobbiamo fare tutti molta attenzione, perché dichiarare il falso comporta denunce penali molto pesanti”.

“Diverso invece il discorso per chi abita in comuni dove non esistono supermercati – dice ancora il primo cittadino del paese del Tau – per esempio Montecarlo: i cittadini possono spostarsi ad Altopascio. E diverso ancora è per chi ha intolleranze, patologie o condizioni – come la celiachia – tale per cui alcuni prodotti necessari si trovano solo in certi negozi, presenti in un comune diverso dal nostro. In questi casi vale il principio della necessità urgente, per il quale è sempre possibile spostarsi. Ciò che invece viene meno è il principio della preferenza commerciale: per limitare gli spostamenti, non si può andare in un altro comune solo perché là c’è un supermercato che ci piace di più”.

“Per tutti vale la regola di sempre – conclude D’Ambrosio – dobbiamo agire sempre per fare in modo che la diffusione del contagio rallenti e diminuisca, quindi è vietato andare a fare la spesa tutti i giorni e più volte al giorno. Andare a comprare da mangiare non deve mai essere una scusa per uscire di casa”.