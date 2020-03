Coreglia, nessun nuovo caso di positività al coronavirus

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus sul territorio del Comune di Coreglia Antelminelli. Questo il positivo aggiornamento diffuso dal sindaco Valerio Amadei.

“In ottemperanza delle disposizioni di legge – spiega il primo cittadino – ad oggi risultano ancora in quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione, alcune persone entrate nei giorni scorsi in contatto con persone positive al coronavirus. Procedono quindi con regolarità i controlli da parte delle autorità competenti”.

“Oggi – aggiunge Amadei – un pensiero voglio rivolgerlo agli insegnanti ed agli studenti che sono a casa ormai da venti giorni, a seguito della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza che stiamo vivendo: voglio dire ai ragazzi di non abbandonare lo studio ma bensì di coltivarlo, seguendo il più possibile le indicazioni dei propri insegnanti per continuare, seppure nelle difficoltà, l’attività didattica. Colgo l’occasione anche per ringraziarli perché i più giovani, almeno sul nostro territorio, sembrano aver capito l’importanza di stare a casa per combattere il contagio e l’invito è quello di continuare, con determinazione, a seguire le indicazioni ministeriali, per il bene di tutti”