Coronavirus, ancora boom di casi a Lucca: 15 in più, altri 10 a Capannori. 61 nuovi positivi in provincia

Torna a crescere il numero dei contagi da coronavirus in provincia di Lucca. E il dato della Regione Toscana – che parlava di 49 positivi in più – nell’ultimo aggiornamento Asl sale a 61. In alcuni comuni, tuttavia, i nuovi positivi finiti nel conteggio erano già stati comunicati ieri da alcune amministrazione, soprattutto in Valle del Serchio, dove stando al prospetto dell’azienda sanitaria sono 6 i nuovi casi.

Casi in crescita a Lucca

Un boom deve di nuovo registrarsi nella Piana di Lucca. Preoccupa il dato del capoluogo che anche oggi ha visto incrementarsi il numero di contagiati di altre 15 unità. “Probabilmente – commenta l’assessore alla sicurezza e alla protezione civile del Comune di Lucca, Francesco Raspini – il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Numeri che, da una parte, ci dicono che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e che, dall’altra, ci confermano come i flussi, per problemi di rilevazione dei tamponi e delle relative analisi, subiscono spesso sbalzi che non ci consentono ancora di valutare l’andamento dei contagi nel suo complesso”.

Due nuovi decessi

Al San Luca, anche oggi, altre due vittime: si tratta di una 80enne di Bagni di Lucca, Evelina Benedetti, e di una 89enne di Lucca, Marisa Remedi, entrambe ricoverate da alcuni giorni e risultate positive al coronavirus.

Piana di Lucca

Non va meglio nella Piana di Lucca: ad Altopascio si contano tre nuovi casi positivi, 10 in più quelli a Capannori, un nuovo caso deve registrarsi rispettivamente a Montecarlo e a Villa Basilica. Per quello che riguarda Capannori si tratta di 6 uomini di 44, 46, 66 69, 71 e 79 anni e di 4 donne di 42, 53, 59, 68 anni. Le donne e quattro uomini sono a casa, gli altri due uomini invece in ospedale.

Valle del Serchio

Per quello che riguarda la Valle del Serchio, l’Asl comunica 6 nuovi tamponi positivi: uno a Borgo a Mozzano, 1 a Castelnuovo, 1 a Piazza al Serchio, uno a Pieve Fosciana e due a San Romano in Garfagnana.

Versilia

In Versilia sono invece 25 i nuovi positivi: 3 a Camaiore, 7 a Forte dei Marmi, 2 a Massarosa, 3 a Pietrasanta, 5 a Seravezza e altri 5 a Viareggio.