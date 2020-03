Covid-19, anche a Castelnuovo nessun nuovo contagio

“Al momento non ci sono nuovi casi positivi, la situazione è rimasta invariata rispetto ai giorni scorsi sia per quanto riguarda le quarantene che per quanto riguarda isolamenti fiduciari”. Questa la buona notizia diffusa poco fa dal sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi nell’ormai consueto videomessaggio serale.

“Sono in corso, tutta una serie di tamponi sul territorio i cui risultati saranno noti soltanto nei prossimi giorni – prosegue Tagliasacchi -. Gli operatori stanno effettuando dei rilavamenti a tappeto nelle zone in cui nei giorni scorsi si sono verificati i casi di contagio”.

Poi dal sindaco un appello per un patto di unità: “Gli eventi degli ultimi giorni ci hanno un po’ travolto tutti e forse è necessario un momento di riflessione. Castelnuovo ce la può fare, la nostra comunità ha delle potenzialità straordinarie. La situazione è difficile in questo momento però nonvi dovete scoraggiare, ci sarà un dopo e noi tutti insieme ci saremo per ripartire. In questi anni abbiamo seminato una importante ricchezza economica, non la disperderemo”.