Dai maestri di sci fondi agli ospedali toscani

Il Collegio regionale Maestri di sci della Toscana dona 3.000 euro agli ospedali toscani. L’ente, che riunisce i maestri di sci della Regione, vuole dare il suo contributo nella lotta al Covid-19.

La somma sarà versata all’Estar (ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) che ha aperto un conto corrente bancario dedicato alla raccolta di denaro, destinato ad acquistare farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie utili a fronteggiare il Covid19. Tutto il materiale acquistato sarà distribuito alle Aziende sanitarie secondo i fabbisogni e le indicazioni della Regione Toscana, assicurando la massima trasparenza nelle procedure di assegnazione.

“Abbiamo deciso di dare il nostro contributo – spiega il presidente del Collegio toscano, Giacomo Bisconti – agli ospedali e quindi ai pazienti colpiti da Covid-19. In un momento così difficile per l’Italia e per la nostra regione, vogliamo dare un segnale di solidarietà, augurandoci che la situazione migliori al più presto possibile”.

Il Collegio regionale, che conta oltre 300 maestri, ha ovviamente interrotto tutte le attività, come da decreto, rinviando anche la selezione dei maestri di sci che erano previste a marzo.

“Ringraziamo tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in prima linea nelle cure – prosegue Bisconti – e l’invito, per tutti, è di restare a casa. Anche noi come è necessario e giusto che sia, abbiamo sospeso le nostre attività ma quando sarà possibile, una volta passata l’emergenza, saremo pronti a ripartire con tutte le nostre energie, nonostante la stagione invernale sia stata davvero difficile. Ci prepariamo ad accogliere turisti e sciatori sulle nostre montagne, che avranno bisogno di sostegno, vista la presenza di tante attività produttive e legate in vario modo al turismo”.