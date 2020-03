In fiamme una imbarcazione a Viareggio

In fiamme una imbarcazione al porto di Viareggio. Sul posto, attorno alle 13,35 sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio.

Secondo quanto appreso finora, non ci sarebbero feriti ma sono in corso le indagini del caso sulle origini del rogo.

L’imbarcazione denominata Mr Frank, bandiera italiana, di circa 20 metri ormeggiata nel tratto in concessione della banchina Antonini della Darsena Europa (lato Madonnina) ha improvvisamente preso fuoco.

L’incendio si è sviluppato all’intento dell’unità navale e poi si è esteso alle sovrastrutture esterne. Il personale della Capitaneria di Porto di Viareggio, appena si è accorto della densa colonna di fumo, si è recato immediatamente sul posto e ha iniziato a raffreddare

L’Unità navale utilizzando le manichette dell’impianto antincendio portuale. Contestualmente è stata inviata via mare la motovedetta Cp 813 per contribuire al raffreddamento della barca in fiamme.

La sala operativa della Guardia Costiera ha contattato i vigili del fuoco di Viareggio che sono giunti sul posto con autocisterna e si sono recati a bordo per spegnere l’incendio.

Dopo circa mezz’ora di intensa attività, le fiamme sono state domate. A bordo non era presente nessuno. La Capitaneria di Porto di Viareggio, con la collaborazione dei vigili del fuoco, sta procedendo alle verifiche del caso per risalire alle cause ed alle circostanze dell’incendio.