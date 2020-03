Barsanti: “Ubriachi al loggiato Pretorio, si intervenga”

“Da giorni si ripetono segnalazioni da parte dei cittadini e interventi delle forze dell’ordine per i disordini provocati da un gruppo di persone che staziona sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, con gravi rischi per la sicurezza. Servono interventi decisi e urgenti”. Scrive così il consigliere comunale Fabio Barsanti, dopo che nei giorni scorsi aveva denunciato assembramenti di persone anche al Carmine e in piazza San Francesco.

“In piazza San Michele la situazione è sfuggita dal controllo anche a causa dei ponteggi che isolano e nascondono il loggiato di Palazzo Pretorio. Questo spazio – continua Barsanti – è diventato sede di un gruppo di persone, probabilmente senza fissa dimora che, non sapendo dove andare, si ubriacano e provocano problemi di ordine pubblico. Nel pomeriggio di ieri, oltre ad una volante, è dovuta intervenire anche un’ambulanza. In tempi in cui dovremmo limitare all’essenziale il servizio sanitario per far fronte all’emergenza, vanno evitate queste situazioni”.

“Per questo mi sono rivolto a commissione e assessore al sociale – prosegue il consigliere di opposizione – perché se non troviamo una soluzione urgente per uno spazio diurno che possa sistemare al chiuso queste persone, non limitiamo i rischi. I cittadini si preoccupano nel vedere assembramenti e spole tra tabacchini e supermercati della zona, in gruppo e senza rispetto delle regole imposte dai decreti”.

“Mi rivolgo anche all’assessore alla sicurezza e alle forze dell’ordine – conclude Barsanti – affinché le regole valgano per tutti. Non ha senso vedere la polizia municipale appostata davanti al Caffè delle Mura per vigilare con un drone (costato ben 24.000 euro) i pochi lucchesi che magari vanno a fare la spesa, e poi avere a poche centinaia di metri un delirio fatto di urla, ubriachi e bottiglie rotte. Questo problema va risolto, con risorse, volontà e determinazione”.