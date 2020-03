Borgo a Mozzano, un altro contagio da coronavirus

Nuovo caso positivo al coronavirus a Borgo a Mozzano. A darne notizia è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti parlando di un caso legato a quello di ieri.

“Sono, siamo – dice -, vicini a questa persona, augurandole una pronta guarigione. Dobbiamo pensare a questo virus come se fosse Ivan Drago e noi Rocky Balboa. Dobbiamo resistere, resistere, resistere. Non dobbiamo cadere, e quando lui avrà finito i colpi (perché li finirà) rilanceremo e saremo noi a vincere. Per farlo dobbiamo stare a casa e rispettare le regole”.