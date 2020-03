Coronavirus, primi due morti a Pietrasanta

Pietrasanta piange le prime 2 vittime del virus. Alle famiglie vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti noi.Giornata pesante per la nostra comunità: 6 nuovi casi che portano complessivamente a 36 i cittadini che son risultati positivi al tampone.Siamo probabilmente ad un punto cruciale di questa battaglia ed è per questo che dobbiamo resistere e restare in casa. E' fondamentale non mollare.L'aggiornamento del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti del 26 marzo sulla base dei dati forniti da Asl.