Coronavirus, primo caso di contagio a Camporgiano

Primo caso di positività al coronavirus nel comune di Camporgiano. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Pifferi.

“Era illusorio – dice – ritenere che un virus potesse arrestarsi alle porte della nostra comunità. La prima cosa che adesso dobbiamo fare è mantenere la calma e stringerci intorno alla persona e alla famiglia che stanno vivendo questo momento, aiutarle e augurare loro ogni bene. Solo comportandoci responsabilmente, con disciplina e rigore, dare prova di aver capito che il bene non solo nonstro e dei nostri cari ma dell’intera comunità dipende esclusivamente da noi”.

“In questo sforzo che stiamo tutti compiendo – prosegue Pifferi molto positiva si sta rivelando la collaborazione con Asl, Centro operativo intercomunale di protezione civile, istituzioni pubbliche e forze dell’ordine da un lato e tessuto economico e produttivo dall’altro. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti costoro in modo assolutamente non formale. Ma la riconoscenza più grande ed incondizionata va riservata al personale medico e infermieristico, ospedaliero e territoriale e a tutti i volontari che ogni giorno antepongono la salute ed il bene comune ad ogni cosa, persino a loro stessi”.