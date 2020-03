Il coronavirus uccide anche il maestro Luigi Roni, baritono di fama mondiale

Grave lutto nel mondo della musica. È morto questa sera (26 marzo) Luigi Roni, 78 anni, baritono di fama mondiale. Era ricoverato all’ospedale San Luca dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Era stato il primo positivo del Comune di Fabbriche di Vergemoli, in quanto residente con la famiglia a Calomini.

Luigi Roni era nato nato il 22 febbraio 1942 a Vergemoli. Aveva frequentato il Boccherini di Lucca studiando fagotto con il professor Cenni. In un secondo momento decise di dedicarti alla lirica e arrivò al canto studiando, sempre a Lucca, con la maestra Adriana Pizzorusso, grande conoscitrice della scuola dell’800. Dopo anni di studio, il cantante debuttò, giovanissimo, a Spoleto, in Faust, nel ruolo di Mefistofele. Dopo quel felice esordio il maestro Roni ha calcato le scene dei più grandi teatri del mondo facendo onore a se stesso e alla terra lucchese di origine.

Luigi Roni è soprattutto noto per Aïda (1977), Metropolitan Opera Hd Live (2006) e Manon Lescaut (1998) e , come già detto, nei quarantacinque anni di carriera ha lavorato molto sia in Italia che all’estero, ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo ed è stato a lungo scritturato alla Scala di Milano.

In Lucchesia il suo nome è legato a quello del festival estivo Il Serchio delle muse di cui è stato ideatore, un festival itinerante nelle principali piazze della Valle del Serchio, nato nel 2002.

Luigi Roni lascia il figlio Claudio con cui condivideva la casa di Calomini.

Fra i primi a ricordarne la figura Andrea Colombini, presidente del Puccini e la sua Lucca Festival. Piange, in generale, tutto il mondo della cultura e della musica lirica della provincia di Lucca.