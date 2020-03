Spostamenti, ecco il nuovo modulo per le autocertificazioni

E siamo alla quarta. Cambia ancora una volta l’autocertificazione per gli spostamenti in questa fase di piena emergenza coronavirus. Nel nuovo modello sono state specificate meglio alcune casistiche per gli spostamenti, da Comune a Comune, ma anche per motivi lavorativi.

Nel caso specifico il modello recepisce le novità introdotte il 25 marzo scorso e relative all’inasprimento delle sanzioni per chi viola le disposizioni dei Dpcm, soprattutto per quei soggetti positivi o in quarantena che siano beccati fuori dalle loro abitazioni.

Scarica qui il nuovo modulo