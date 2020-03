Virus, si registra un altro positivo a Castelnuovo

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOUn nuovo caso porta a 26 il numero dei contagiati a Castelnuovo. 9 di questi sono attualmente ricoverati presso le strutture ospedaliere. 31 persone sono in quarantena e 1 in isolamento fiduciario. 50 quarantenne e isolamenti invece sono terminati. Partito il servizio di consegna di generi alimentari nelle frazioni e quello di supporto per la riscossione delle pensioni. Il Sindaco annuncia un ridimensionamento del servizio presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e invita le persone in difficoltà a rivolgersi al servizio di supporto psicologico della Regione Toscana. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.