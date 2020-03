Coronavirus, prima vittima a Massarosa

Anche Massarosa registra oggi (27 marzo) la prima vittima di coronavirus in paese. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Coluccini nel consueto bilancio giornaliero.

Si tratta di una signora di 72 anni. “L’amministrazione e il sindaco – ha detto Coluccini – si stringono attorno alla famiglia in questo difficile momento”.

Nella giornata di oggi sono tre i nuovi casi a Massarosa: in totale i massarosesi colpiti dal virus sono 23, dei quali 14 si trovano nelle loro case, 9 sono ricoverati in ospedale.

Per la situazione di emergenza legata al coronavirus il Comune di Massarosa ha avviato una raccolta fondi specifica attivando un conto corrente bancario per tutti coloro che volessero dare il proprio contributo. Le donazioni verranno utilizzate in via prioritaria per sostenere le attività emergenziali di protezione civile e assistenza sociale legate alla gestione del virus e per spese straordinarie che si rendessero necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza.

“In questo momento difficile – spiega il primo cittadino Alberto Coluccini – molti cittadini stanno contattando il Comune per chiedere come poter dare una mano. Da qui l’idea di attivare un conto corrente specifico per l’emergenza coronavirus. I fondi raccolti serviranno per le operazioni di protezione civile, così come per situazioni emergenziali che dovessero verificarsi, ad esempio a livello sociale. Piccoli o grandi donazioni che siano non importa: tutti i cittadini hanno un modo concreto per dare un aiuto in questo momento difficile, in modo anonimo”.

Per chi volesse fare donazioni i riferimenti sono: conto corrente bancario intestato a Comune di Massarosa – Iban IT35K0503470172000000000108 indicando Emergenza coronavirus come causale.