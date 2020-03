Coronavirus, sette morti in 24 ore in provincia di Lucca

Sette morti in un giorno. Questo il triste primato delle ultime 24 ore in provincia di Lucca. Sono nel nostro territorio più di un terzo dei morti registrati nella giornata, che sono stati 18.

Fra questi alcuni casi già noti, come il basso di 78 anni Luigi Roni e i due casi di Pietrasanta (un uomo di 66 anni e una donna di 78), cui si aggiungono tre morti a Viareggio (un uomo di 71 anni e due donne di 89 e 58 anni) e una a Seravezza, una donna di 80 anni.

Sono 224 i nuovi casi positivi registrati in Toscana. Salgono dunque a 3450 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti negativizzati), 76 le guarigioni cliniche e 177 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3170.

I provincia di Lucca i contagiati sono, questa l’indicazione dell’Asl Toscana Nord Ovest, 40: 12 per Lucca e Piana, 5 in Valle del Serchio e 23 in Versilia.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1327, di cui 274 in terapia intensiva.

Dall’1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 23.746 tamponi, su 20.181 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti ben 2794 tamponi.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 11686 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 5.854 nella Asl centro, 4544 nella Asl nord ovest, 1.288 nella Asl sud est.