Coronavirus, un nuovo positivo a Borgo: i casi salgono a 6

Oggi abbiamo un nuovo tampone in corso: auspichiamo che tutto vada per il meglio.Un commosso saluto al Maestro Luigi Roni: anche in suo nome continueremo la nostra battaglia.Un grande abbraccio ad Alessandro Tambellini: da ieri dimesso a casa.Vi prego di sostenere la raccolta fondi che abbiamo organizzato come amministrazione per chi è colpito dalla crisi economica dovuta al virus. Qua il link per farlo ❤🌈https://www.gofundme.com/f/borgoriparte?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet