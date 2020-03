Gallicano, il contagio è alla Rsa Paoli Puccetti: fatti 30 tamponi fra ospiti e personale

Viene dalle parole del sindaco David Saisi un chiarimento per il nuovo caso di positività indicato nella mattinata di oggi (27 marzo) dallo stesso primo cittadino.

La persona contagiata è una donna di Molazzana (di qui l’indicazione della Asl) da tre settimane ospite della Rsa Paoli Puccetti a Gallicano. Questo ha portato, dopo la scoperta del tampone positivo, fatto primo dell’ingresso della donna per degli esami in ospedale, a fare nella giornata di oggi a circa 30 tamponi fra personale e ospiti della struttura. Una cosa che potrebbe determinare un aumento esponenziale dei casi in paese.

Il sindaco Saisi ha comunque voluto rassicurare: “Il caso – ha detto – ci preoccupa non poco perché ci sono parecchie persone anziane e maggiormente soggette alla possibilità di essere contagiate. Ma la Rsa ha seguito tutte le norme previste dai diversi decreti e le indicazioni della Asl e questo ci fa pensare che quantomeno l’episodio possa rimanere circoscritto“.

In Garfagnana, ad oggi, sono 40 le persone contagiate, di cui 16 in ospedale, 90 le quarantene e 10 gli isolamenti fiduciari.