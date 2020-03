A San Marco apre il pronto soccorso pediatrico chirurgico

Un pronto soccorso pediatrico chirurgico attivo per il mese di aprile nell’ambulatorio Baby Doctor di Lucca, a San Marco. È questa la nuova iniziativa della dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra esperta in emergenze dell’età infantile e titolare dell’ambulatorio. Un’iniziativa pensata per andare incontro alle esigenze dei genitori durante l’emergenza Covid-19. Il pronto soccorso si rivolge alla fascia di età da zero a 18 anni e si occupa di piccoli interventi ed emergenze.

L’idea della chirurga pediatra lucchese nasce soprattutto da un’esigenza: in questo periodo alcuni genitori hanno timore di portare i propri figli al pronto soccorso dell’ospedale, a causa dei rischi di contagio da coronavirus. Il poliambulatorio Baby Doctor, quindi, si rende disponibile ad accogliere e curare quelle patologie chirurgiche per le quali è indispensabile intervenire tempestivamente. Nella struttura della dottoressa Bertocchini, infatti, sono presenti tutte le strumentazioni necessarie per effettuare piccoli interventi chirurgici.

“Con questo – sottolinea la dottoressa – vogliamo dare anche noi il nostro contributo al sistema sanitario nazionale, mettendoci a disposizioni delle famiglie e offrendo loro un servizio di pronto soccorso professionale e tutelato. Nelle ultime due settimane abbiamo riscontrato alcune patologie pediatriche chirurgiche che di solito non vediamo in ambulatorio perché i genitori accompagnano i bambini direttamente in pronto soccorso: ernie inguinali complicate, patologie dei genitali esterni maschili acute, suture cutanee, ustioni e traumi in genere, ma anche ascessi da drenare e dolore addominale da valutare”.

“La patologia noCovid-19 pediatrica – prosegue la dottoressa – persiste anche perché gli incidenti domestici rimangono elevati, visto l’obbligo di rimanere sempre a casa. In questi giorni le nostre infermiere hanno ricevuto molte telefonate di genitori, spaventati e preoccupati per i propri figli. Mamma e papà si trovano combattuti: da una parte l’esigenza di intervenire in aiuto del piccolo, dall’altra, la paura di recarsi in un ospedale già saturo e a rischio contagio. Per questo, per il mese di aprile, abbiamo deciso di proporre un servizio di pronto soccorso chirurgico pediatrico medico-infermieristico”.

Il servizio si svolgerà dalle 9 alle 20, a prezzi “calmierati”: per accedervi è necessario passare dal triage, per via telefonica. All’interno del poliambulatorio Baby Doctor, ad affiancare la dottoressa Bertocchini, ci sono sempre due infermiere specializzate, Elisa Zigurella e Rossella Cardosi. Inoltre, per urgenze odontoiatriche e psicologiche è attivo un servizio gratuito telefonico a cura della dottoressa Valeria Bertani, odontoiatra, e della dottoressa Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta.

Per ulteriori informazioni e per accedere al triage: Poliambulatorio Baby Doctor, via san Marco, 245; telefono 338 877 4330.