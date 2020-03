Altopascio recapita le mascherine in tutte le case

Due sarte per passione, aziende e imprenditori: sono loro gli angeli di Altopascio che donano le mascherine al paese. A ringraziare e a raccontare queste storie di solidarietà dal territorio è il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio.

“Introvabili, ma importanti per se stessi e per gli altri, per ora e per dopo: sono le mascherine, che da lunedì vi verranno distribuite direttamente a casa. Un kit di 2 mascherine a famiglia per tutti e 16mila gli abitanti di Altopascio“.

“Voglio raccontarvi una storia – scrive la sindaca su Facebook -. La storia di Altopascio al tempo del Coronavirus. Ma per farlo, ho bisogno di parlarvi di Daniela e Catia, due sarte per passione, che si sono messe a cucire, da sole, decine e decine di mascherine di tessuto non tessuto e altre ne stanno cucendo. Voglio parlarvi del Cz Store Altopascio, che ha deciso di donare 800 mascherine, sistemate da un gruppo di sarte di Lucca. E poi voglio dirvi di Giannino distribuzione spa Altopascio, che ci ha regalato più di 500 metri di fettuccia, che le sarte cuciono insieme al tessuto non tessuto. E che dire della Peuterey? L’eccellenza della moda a livello internazionale, che in tre giorni ha riconvertito la produzione e, da lunedì, ci donerà, con un gesto di generosità che mi commuove, 500 mascherine al giorno, da consegnare a tutti voi, così che, quando dovrete uscire – solo per motivi di salute o di necessità – potrete indossarle ed essere ancora più protetti, per voi stessi e per gli altr”.

“Ma non è tutto – aggiunge – . Perché questa storia che unisce la passione alla solidarietà, il lavoro all’amore per il prossimo, si muove e raggiunge tutti grazie alle gambe del volontariato del nostro paese. C’è la Misericordia Altopascio che metterà a disposizione i mezzi, ci sono i Comitati paesani, di Badia, Marginone e Spianate, che si stanno organizzando per effettuare le consegne. E ancora i volontari dei Fratres di Altopascio e di Spianate e dell’Avis, così come quelli dell’Auser e dei gruppi Caritas di Altopascio, Badia, Marginone e Spianate. Saranno loro a portarvi le mascherine a casa. Lo faranno con tutte le misure di precauzione e le troverete, a partire da lunedì, nella cassetta della posta. Iniziamo con un kit di 2 mascherine a famiglia così da arrivare nel minor tempo possibile in tutte le case. Poi, se ci saranno bisogno e possibilità, faremo un secondo giro”.

“Stiamo vivendo – conclude D’Ambrosio – una delle pagine più tristi della storia del nostro Paese. Ogni giorno vediamo immagini che sarà difficile dimenticare, ci sono perdite che sarà impossibile accantonare. Ma nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. E la storia di inventiva, generosità e altruismo, che viene dalla nostra piccola realtà mi fa dire che sarà così anche questa volta”.